Korona sonrası yeni hayat rehberi

Sağlık Bakanlığı'nca, salgın sonrası normalleşme sürecinde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu kapsamında, hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda rehber hazırlandı. Rehberde, "Halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu" adı altında yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonu, elektronik aletler, tuvalet, lavabolar, toplu taşıma araçları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni, hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin Kovid-19 tanısı alması halinde ortam dezenfeksiyonu konularında alınabilecek tedbirlere yer verildi.

SALGININ KONTROLÜ İÇİN ÖNEMLİ

Kovid-19'un esas olarak tükürük ile bulaştığı, ayrıca hasta bireylerin öksürme-hapşırma yoluyla ortama saçtıkları damlacıklarla kirlenen yüzeylere, diğer kişilerin temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göze götürmesiyle geçtiği vurgulandı. Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra ellerin sık temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonunun salgının kontrolü için önem taşıdığına dikkat çekildi. Rehberde bu kapsamda, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, toplu taşıma araçları ve benzeri halka açık alanlarda, tuvaletlerle elle sık dokunulan yüzeylerin (sifonlar, musluklar, kapı kolları, kapı zilleri, oyun alanları, merdiven trabzanları, bilgisayar klavye ve fareleri, yemek masaları, toplu taşıma araçlarında el tutacakları, pos cihazı, asansör-elektrik düğmeleri, telefon ahizesi, klima ve televizyon kumandası, bataryalar gibi) temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması gerektiğinin altı çizildi.



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme- paspaslama yönteminin tercih edilmesi gerektiği belirtilen rehberde, alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

■ Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

■ Yer temizliğinde su ve deterjan ya da sabun kullanılmalı.

■ Eller ile sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı.

■ Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri 60-90 derecede yıkanmalı. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemeli.

■ Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı. Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanmalı.

■ El değmeyen yol, sokak gibi alanların dezenfeksiyonu gerekli değil. Bu alanların (yerler, yollar, caddeler, sokaklar) su ve deterjanla temizliği yeterli. ■ Temizlik ve dezenfeksiyon sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme gibi uygulamalardan kaçınılmalı.

■ Dezenfektanlar gereksiz kullanılmamalı.

■ Halka açık tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı

■ Dezenfektan ile deterjan gibi kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen serin alanlarda muhafaza edilmeli.

■ Elektronik aletler, ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce nemli bezle silinerek temizlenmeli.

■ Halka açık tuvaletler ve lavaboların temizliğinin sık yapılması, temizlik kontrollerinin de kayıt altına alınması gerektiğinin altı çizildi.

■ Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının, bu araçların yüzeyleri ve araçların kullanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

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