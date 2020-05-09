Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından günlük veriler ile ilgili paylaşımı;

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.