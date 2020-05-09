Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.
Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından günlük veriler ile ilgili paylaşımı;
Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.
Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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