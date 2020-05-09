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koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

SON DAKİKA... , 9 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

09.05.2020, 19:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,19:36

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından günlük veriler ile ilgili paylaşımı;

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.

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