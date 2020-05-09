Taksim ve İstiklal’de maske zorunluluğu

İstanbul'da son günlerde insan yoğunluğundaki artışla dikkat çeken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi. Beyoğlu İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle hastalığın bulaşma riskinin de artacağı ifade edildi. Bu doğrultuda bölgede maske takma ve kişiler arasına 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiği bildirildi. Alınan tedbirleri uygulamayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca ceza kesilecek. Cezalar 1000 ila 3 bin 150 lira arasında değişiyor.