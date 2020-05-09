Tunus ve Ukrayna’ya dost eli uzandı

Korona virüsle mücadelede dünyaya örnek başarılar gösteren Türkiye bir yandan da kendisinden tıbbı malzeme isteyen ülkelere kucak açıyor.

2 ÜLKE DAHA EKLENDİ

Şimdiye kadar aralarında ABD, İngiltere, İspanya gibi korona virüsle mücadelede sağlık sistemleri felç olan ülkelerden gelen talepleri geri çevirmeyen Türkiye, tarihi ve kültürel bağı olan ülkelere de yardım gönderiyor. Tıbbı malzeme gönderilen son iki ülke ise Tunus ve Ukrayna oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin uçakla Ukrayna ve Tunus'a gönderildiği belirtildi.