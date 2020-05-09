Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

Bursa'da, Osmanlı alimlerinden olan Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üzerine 5 katlı bina yapıldı. Çevreden geçenler manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Osmanlı'da kendisine ait 30 gayrimenkulü vakfedip Tophane'de mektep yaptırarak, burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca, 1800'lü yıllarda vefat etti. Hoca, kendi adıyla kurduğu medreseye gömüldü. Uzun yıllar sonra, Vakıflar Kanunu'nun çıkmasının ardından, Takkeci Sinan Hoca'ya ait olan medrese kamulaştırılarak satıldı.

YOL ÇALIŞMASINDA

Yol genişletme çalışmaları sırasında medrese yıkılırken, türbesinin üzerine ise 5 katlı apartman yapıldı. Bursalı tarihçi Emrah Ateş, "Takkeci Sinan Efendi, Bursa'nın çok sayıda yetiştirmiş olduğu alimlerden birisidir. Orası, şahsi kazancıyla elde ettiği gelirden yaptırdığı bir medresedir. Yol genişletme sırasında medrese yıkılır, medresenin belli bir kısmı kamulaştırılarak satılır, şahsa devredilir. Şu an kabrinin üzerine bir bina inşa edilmiştir. Olmaması gereken bir tablodur" diye konuştu.