Türkiye’den korkan Yunan İsrail’e sığındı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de aktif bir şekilde kullandığı insansız hava araçlarına karşı eli kolu bağlanan Yunanistan, çareyi İsrail'in kapısını çalmakta buldu. Atina yönetimi, Türk İHA'larına karşı kullanılmak üzere yaklaşık 40 milyon Euro ödeyerek İsrail'den 2 adet HERON-Mk2 tipi İHA'yı üç yıllığına kiraladı. Anlaşma korona virüs nedeniyle telekonferansla imzalandı.