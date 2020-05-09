Ülkemizi karalama kampanyalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın önemini bir kez daha göstermiştir. Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir" dedi.