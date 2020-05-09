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Haberler Gündem Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

, kayalıklarının peşini bıraktı

ve arasında uzun yıllardır gerilime neden olan kayalıklarında aylardır essizlik hakim. Yıllardık gerilim kaynağı olan kayalıklar Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat boyunca izlenirken denizden ise ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.

Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

09.05.2020, 18:12

Bodrum'dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.

YUNAN ASKERİ TACİZİ BIRAKTI

26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalılarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.

TÜRKİYE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.



İHA

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