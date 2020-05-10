Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı düşüyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tatvan'daki Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini anlattı.

Geçen hafta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 kahraman askerin şehit düştüğünü anımsatan Soylu, kahraman askerilerin şehit düştüğü Sehi Ormanları'nı teröristlere dar edeceklerini ve şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını söyledi.

TERÖRİST SAYISI 486'YA DÜŞTÜ

Kahraman güvenlik güçlerinin ülkenin birlik ve beraberliği için dağlarda teröristleri korkuttuğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Çoğu bitti azı kaldı. Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü. Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Hem Sehi Ormanları'nı hem Hırsız Çeşmesi dahil olmak üzere Ölek'in olduğu yerlerin tamamını onlara dar edeceksiniz. Sizin yeteneğiniz, bilginiz cesaretiniz, kararlılığınız ve eğitiminiz bunların üstesinden çok rahatlıkla gelir."

'FARKLI BİR NOKTADAYIZ'

"Bu hafta salı, çarşamba, perşembe günleri arkadaşlarımız, Tunceli, Ağrı ve Adıyaman'da 9 teröristi birebir mücadele ile cehennemin dibine kadar gönderdi. Onun için siz bu memleketin bu konuda en iyi yetişmiş evlatlarısınız." diyen Soylu, terörle mücadelede geçmiş dönemlere oranla çok farklı bir noktada olduklarını vurguladı.

"HEPİNİZE GÜVENİYORUM"

Soylu, koronavirüs nedeniyle dünyadaki dengelerin değişeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Korona musibetinden sonra terörün tamamen yok edildiği, bitirildiği bir Türkiye ile hep beraber gelecek nesillere de bugünün Türkiye'sine de fırsatı elinde bir ülke bırakalım. Bu bizim elimizde. Bunu hep beraber sağlayabiliriz. Zaten ödleri patlıyor, kaçmaktan yoruldular. Geçen yıl ve ondan önceki sene elde ettiğiniz başarıyı katbekat bu yıl ortaya koyarak, bu işi bitirelim. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Bir ölür bin diriliriz.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Bu memlekette bize kalan emanette budur. Allah sizden razı olsun. JÖH'lerimiz, komandolarımız, kahramanlarımız, size milletimizin duaları var. Anneler, ablalar, kardeşler, ağabeyler, babalar, dedeler, amcalar hepsi sizlere dua ediyor. 'Allah ayağınızı taştan sakınsın' diye. Bizim dualarımız da sizinle. Onları size söylemek, sizler olmak, cesaretinizi cesaretimizle bütünleştirmek için buraya geldim."