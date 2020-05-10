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Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

10.05.2020, 19:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020,19:45

Başkan Erdoğan Anneler Günü'ne özel paylaşımında, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

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