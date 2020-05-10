Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan Anneler Günü'ne özel paylaşımında, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı