Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan Anneler Günü'ne özel paylaşımında, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020
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