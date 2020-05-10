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Normalleşme planı yarın başlıyor

Normalleşme planı yarın başlıyor
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Günlük vaka sayılarında görülen azalmaların ardından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin hafifletilmesine yönelik 'normalleşme' planı yarından itibaren devreye giriyor. Normalleşmenin ilk adımı olarak yarın marketler, berberler, kuaförler ve AVM'ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu'nda vaka sayısı az olan bazı illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni kararlar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak'ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.
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