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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Koca vaka sayısını açıkladı

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

10.05.2020, 19:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020,19:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu 47 kişi hayatını kaybetti.

"GİTTİKÇE AZALACAK"

Bakan Koca, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" dedi.

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