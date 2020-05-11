Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi. Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı bir grup, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiğini gerekçe göstererek gösteri yaptı. Eylemciler güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilerden bazılarının da güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı görüldü.
Hükümet karşıtı gösteriler alevlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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