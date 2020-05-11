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Haberler Gündem “Okulların illere göre açılmasına hazırız”

“Okulların illere göre açılmasına hazırız”

Bakan Selçuk; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna şu cevabı verdi; "Okullara geri döndüğümüzde çocuklarımızın hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını öncelikleyerek eksikleri telafi edeceğiz fakat bunu yaparken acele etmeyeceğiz, farklı farklı senaryolarımız var. Uzmanlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediklerinde okulları açacağız."

“Okulların illere göre açılmasına hazırız”
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin bazı illerinde korona virüs vakasına hiç rastlanmadığını, bazı illerde de vaka sayısının fazla olduğunu belirterek, "Hangi iller-de durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız" dedi.

'SEÇENEKLERE BAKIYORUZ'

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ettiklerine dikkat çeken Selçuk, "Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hep beraber karar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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