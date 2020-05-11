“Okulların illere göre açılmasına hazırız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin bazı illerinde korona virüs vakasına hiç rastlanmadığını, bazı illerde de vaka sayısının fazla olduğunu belirterek, "Hangi iller-de durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız" dedi.

'SEÇENEKLERE BAKIYORUZ'

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ettiklerine dikkat çeken Selçuk, "Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hep beraber karar alıyoruz" ifadelerini kullandı.