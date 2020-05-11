  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır

Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Anne, bir yüreğin sınırsızlığını anlatan en uzun cümledir. Annelik, Allah'ın kadınlara bahşettiği en güzel makam, son cennete varan bir sevgi yoludur. Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır.

'ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'
En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, annelerimizi başımızdan, dualarını ülkemizden eksik etmesin. Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır."

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA