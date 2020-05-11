Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"HEP BİRLİKTE"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Küresel koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.



Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. pic.twitter.com/Wdej3I5UGz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2020

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