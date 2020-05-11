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Haberler Gündem Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

'den 'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde 'e 40 bin Kovid-19 testi, 4 PCR cihazı, 100 bin maske ve 2 ton el dezenfektanını da içeren tıbbi malzeme hibe edecek.

Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

11.05.2020, 18:41

Ankara'da 14 Nisan'da imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Filistin'e, 40 bin PCR test kiti, 4 PCR cihazı, 100 bin N95 maske, 40 bin koruyucu tulum, 100 bin çift eldiven, 2 bin oksijen maskesi (nebulizatör), 20 bin nazal kanül, 2 ton el dezenfektanı ve 20 bin koruyucu gözlük hibe edecek.

AA

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