4 gün daha evdeyiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya Köşkü'nde video konferansla gerçekleşen toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, kademeli normal hayata geçişle ilgili yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Elleri öpülesi tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyorum. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalıyız. Salgında özellikle batı ülkelerinde yaşlı bakım evlerinde dramlar yaşanmıştır. Türkiye olarak, yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz.



2 MİLYARLIK BAĞIŞ

En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave hizmet sağladık. 5 milyon yaşlı ve ya kronik yaşlımıza evde hizmet götürdük. Kampanyamızda toplanan bağış yaklaşık 2 milyarı bulmuştur. Ülkemizdeki ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart'tan bu yana 2 ay geçti. İyileşen hastalarımızın sayısı artıyor. Önümüzdeki güzel tablo sağlık sürecinde bazı kısıtlamaları kontrollü azaltarak hayatı normalleştirme adımları atmaya yöneltti.

YENİ DÖNEME GİRDİK

Yeni bir döneme girdik. Vatandaşlarımızın normalleşme adımlarını 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Gerçekten zaruri işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta açık ve kapalı mekanlarda bulunanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Normalleşme adımlarının bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Eski günlere tamamen dönmüyoruz sadece salgın döneminde hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalıştırıyoruz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-kur primlerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan ülkemizi daha avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. Milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya kararlıyız. Yüksek standartlarda hizmet veren kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarının da bu sürece dahil olması ülkemize mahsus bir durumdur. Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri ile Hadımköy hastanesinin inşaasını inceledik. 21 Mayıs'ta hastanenin açılışını Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık. Salgınla mücadelede gösterdiğimiz başarıyı salgın sonrasında da devam ettirerek üretim ve istihtamı geliştireceğimize inanıyorum.

KISITLAMAYA DEVAM

Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da bu uygulama devam edecek. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacak. Geçtiğimiz hafta 7 ildeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehrimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

MHP LİDERİNE TEŞEKKÜR

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz."



EMEKLİLERİN MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

Konuşmasında emeklilere yönelik maaş ödemelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir" dedi.

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