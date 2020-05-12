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toplanıyor

Merkez Yürütme Kurulu, 'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

AK Parti MYK toplanıyor

12.05.2020, 10:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürüttüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.

Toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuçları ve normalleşme takvimi değerlendirilecek. Ayrıca, diğer iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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