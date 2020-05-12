Başkan Erdoğan: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz. pic.twitter.com/mP1pYAkJvV
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