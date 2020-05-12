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Haberler Gündem Başkan Erdoğan: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız

: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız

12.05.2020, 22:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,22:45

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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