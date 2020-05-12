Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun." ifadelerine yer verdi.
İşte Mukadder Hanım'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup;
Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?..— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. pic.twitter.com/P5Ko2pm6aB
Başkan Erdoğan: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız
Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.