Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a teşekkür

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun." ifadelerine yer verdi.

İşte Mukadder Hanım'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup;

Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?..



Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. pic.twitter.com/P5Ko2pm6aB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020

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