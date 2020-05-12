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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a teşekkür

'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren 'a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşımında bulundu. mektup yazan ve Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a teşekkür

13.05.2020, 00:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,00:59

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun." ifadelerine yer verdi.

İşte Mukadder Hanım'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup;

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