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Haberler Gündem İsveç’ten getirilen Gülüşken iyileşti

’ten getirilen Gülüşken iyileşti

'in Malmö kentinde, korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyip evine gönderilen ve kızının yardım istemesi üzerine 'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken sağlığına kavuştu ve dün taburcu oldu.

İsveç’ten getirilen Gülüşken iyileşti
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Genç kız, "Devletimizin güçlü olduğunu bu süreçte yaşayarak tekrar öğrendik" dedi. Leyla, babasına yardım eli uzatılması için bir video çekmiş, daha sonra Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat vererek Gülüşken'in ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilmesini sağlamıştı.

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