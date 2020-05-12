İsveç’ten getirilen Gülüşken iyileşti

Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Genç kız, "Devletimizin güçlü olduğunu bu süreçte yaşayarak tekrar öğrendik" dedi. Leyla, babasına yardım eli uzatılması için bir video çekmiş, daha sonra Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat vererek Gülüşken'in ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilmesini sağlamıştı.