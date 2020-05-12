İtalyan basınından Erdoğan’a övgü

MİT'in film gibi operasyonu ile Kenya'da 2 yıl önce kaçılarak Somali'ye getirilen İtalya vatandaşı Silvia Constanza Romano'yu kurtaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İtalyan basınından övgüler yağıyor. İtalyan basınında, Romano'nun kurtarılmasının son yıllarda bölgede etkisini arttıran Türkiye'nin yardımıyla olduğu vurgulandı. "Insideover" isimli haber sitesinde çıkan yorumda da Başkan Erdoğan'a atfen "Bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. O, ülkesinin Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyacağını ve güçlendireceğini bilen usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider" ifadeleri kullanıldı.