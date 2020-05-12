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Koca: bedeli çok ağır olur

Koca: Tedbirsizliğin bedeli çok ağır olur
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre, dün 32 bin 722 test yapıldı ve bin 114 yeni vaka tespit edildi. 55 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu. Dün 3 bin 89 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 95.780'e çıktı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde binden daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

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