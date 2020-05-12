Kovid hemşireleri ön cephede savaşıyor

İzmir'de pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler, aileleri, özellikle de çocuklarıyla sadece telefonda konuşarak özlem giderebiliyor. Kovid- 19 salgınının Türkiye'de sona ereceği günü büyük bir özlemle bekleyen ön cephenin kahramanları canları pahasına hayat kurtarmaya çalışıyor. Vaka sayılarındaki düşüşün kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Hemşire Gizem Temeltaş, "Vaka sayısı o gün tek hasta bile azalsa bize umut veriyor" dedi.