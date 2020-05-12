  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kovid hemşireleri ön cephede savaşıyor

hemşireleri ön cephede savaşıyor

Hemşireler Günü'nü - 19 salgının gölgesinde kutlamaya hazırlanan "beyaz melekler" kendi hayatlarını geri planda bırakarak hastalarının canını kurtarmak için mücadele veriyor.

Kovid hemşireleri ön cephede savaşıyor
Giriş Tarihi: 12.5.2020

İzmir'de pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler, aileleri, özellikle de çocuklarıyla sadece telefonda konuşarak özlem giderebiliyor. Kovid- 19 salgınının Türkiye'de sona ereceği günü büyük bir özlemle bekleyen ön cephenin kahramanları canları pahasına hayat kurtarmaya çalışıyor. Vaka sayılarındaki düşüşün kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Hemşire Gizem Temeltaş, "Vaka sayısı o gün tek hasta bile azalsa bize umut veriyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kovid hemşireleri ön cephede savaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA