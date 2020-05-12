  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Vakalarda minimumu Haziran’da görürüz

Vakalarda minimumu Haziran’da görürüz

Vakalarda minimumu Haziran’da görürüz
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Türkiye'nin Kovid- 19 ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken uzmanlardan da uyarılarla birlikte müjdeler gelmeye devam ediyor. Tedbirlere titizlikle uyulması halinde normalleşme sürecinin daha hızlı eğimde devam ederse vaka sayılarını Haziran ortasında minimum seviyelerde görebiliriz. Ancak en ufak bir gevşeme ulaşacağımız minimum seviyeyi tekrar yukarı çeker. Bunun için maske takmayı lütfen ihmal etmeyelim, la ilerleyeceğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Düşüş aynı eğimbir sosyal mesafemizi korumaya devam edelim" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vakalarda minimumu Haziran’da görürüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA