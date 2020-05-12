Vakalarda minimumu Haziran’da görürüz

Türkiye'nin Kovid- 19 ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken uzmanlardan da uyarılarla birlikte müjdeler gelmeye devam ediyor. Tedbirlere titizlikle uyulması halinde normalleşme sürecinin daha hızlı eğimde devam ederse vaka sayılarını Haziran ortasında minimum seviyelerde görebiliriz. Ancak en ufak bir gevşeme ulaşacağımız minimum seviyeyi tekrar yukarı çeker. Bunun için maske takmayı lütfen ihmal etmeyelim, la ilerleyeceğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Düşüş aynı eğimbir sosyal mesafemizi korumaya devam edelim" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK