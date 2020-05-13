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132 ülke ’den yardım talep etti

132 ülke türkiye’den yardım talep etti
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 132 ülkeden Türkiye'ye tıbbi malzeme talebi geldiğini 79 ülkeye de destek verildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de destekte bulunu-yor. 132 ülke Türkiye'den yardım talep etti, 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıla-dık. Biz hiçbir ülkeden hibe anlamında bir talepte bulun-madık, şükürler olsun ihtiyaç da duymadık" diye konuştu.Çavuşoğlu, bu süreçte yurt dışında yaşayan 507 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın da Türkiye'ye getirildiğini söyledi. 7 mil-yona yakın Türk vatandaşının yurt dışında yaşadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "507 vatandaşımız vefat etti.

507 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

400'den fazlasının cenazelerini ülke-mize getirdik. Bazılarının oralarda defnedilmesi istendi, bazılarının işlemleri devam ediyor. Yurt dışında Kovid-19 hastalığına yakalanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı çeşitli ülkelerdeki has-tanelerde tedavi görüyor. Türk mis-yonları bulundukları ülkelerde tedavi gören vatandaşlarla sürekli ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

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