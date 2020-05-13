4 günlük kısıtlamada iki yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Genelgedeki iki madde ise dikkat çekti. Buna göre 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Öte yandan kısıtlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

10.00-16.00 ARASI

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.