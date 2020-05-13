Bir polisi şehit eden çete çökertildi

Adana'da geçtiğimiz yıl yapılan operasyonla çökertilen ve 'adam öldürme, hırsızlık, çek ve senet dolandırıcılığı, rüşvet' gibi 54 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütünün son üyesi de yakalandı. Daha önce bir polisi şehit ettikleri belirlenen ve liderliğini Hasan Bozdoğan ile İ.K'nın yaptığı suç örgütüne 9 Ekim 2019'da Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da operasyon yapılmış, 2'si aktif görevde 1'i emekli polis, 1 cezaevi müdürü, 4'ü kadın 70'ten fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.