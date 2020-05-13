Çiftlik evindeki parti görev yerine mal oldu

Partinin görüntülerine ulaşılmasının ardından, olaya sosyal medyada da büyük tepki yağdı. Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz ay Gölbaşı ilçesinde meydana geldi.

CANLI YAYINA GEÇTİ

Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y, iddiaya göre çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T. yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak çiftlik evine gitti. Burada korona virüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp alkol alındı ve dans edildi. Eğlence sırasında organizatör Fatih T. alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Olayın aktarılması üzerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.



