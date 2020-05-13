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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı

'tan mesajı

, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı kutlu olsun'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı

13.05.2020, 14:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Albayrak mesajında, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

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