Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Albayrak mesajında, ''Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.
Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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