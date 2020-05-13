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İnfaz kurumları bayram sonu normalleşecek

İnfaz kurumları bayram sonu normalleşecek
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

PLANLAR HAZIR
Yargıdaki korona virüs tedbirleri ve normalleşme takvimine ilişkin bilgi veren Bakan Gül, bayram sonrasını işaret etti, "Bilim Kurulu'nun önerileri ile normalleşme adımları atılacak. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazır" dedi. Ceza infaz kurumlarında bu süreçte 7 milyon maske, 900 bin tulum üretildiğini de belirten Gül, noterlerin normal çalışmalarına başladığını da açıkladı.

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