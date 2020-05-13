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İş yeri deposunda kumar oynarken yakalandılar

İş yeri deposunda kumar oynarken yakalandılar
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait depoda kumar oynandığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girdi. Kumar oynarken gelen polisi görünce depoda saklanmaya çalışan 25 kişi, gözaltına alındı. 25 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 900 lira ceza kesilirken, depo mühürlendi.

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