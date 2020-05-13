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Haberler Gündem Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 'ta idari izinli sayılacak

Başkan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacak

13.05.2020, 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,19:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

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