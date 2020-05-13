Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Detaylar gelecek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.
Detaylar gelecek...
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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