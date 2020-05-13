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Haberler Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

, saat 15.00'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak

13.05.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,11:12

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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