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Sokaklar bugün çocukların

Sokaklar bugün çocukların
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık iki aydır evden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün saat 11:00-15:00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Uzmanlar, çocukların sokağa çıkma keyfinin kabusa dönüşmemesi için kalabalık ortamlardan uzak durulması sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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