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Haberler Gündem Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama...

Son dakika: ? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama...

Milli , okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama...

13.05.2020, 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,12:09

Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

AA

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