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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

13.05.2020, 19:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altında

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