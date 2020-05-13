Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.
YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020
Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altında
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