Türkiye dünyaya kucak açıyor

75 BİN CERRAHİ MASKE

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" bilgisini paylaştı. Uçakta, Kuzey Makedonya için 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk için 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük yer aldı. Uğurlama törenine katılan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova'ya da yardım yapıldığını söyledi.