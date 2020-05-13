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Haberler Gündem Yunanistan'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar

'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar

'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan 'da son paylaşılan harita pes dedirtti. Yunanistan'ın adalarda konuşlu füzelerini gösteren haritada, , , 'nın ve Dalaman ile 'te bulunan hedef olarak gösterildi.

Yunanistan'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar

13.05.2020, 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,14:57

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu hazımsızlığı provokatif açıklamalarıyla gündeme getiren Yunanistan'da bir harita paylaşıldı.

Provokatif haritada, Türkiye'de hedef gösterilen bölgeler yer alıyor. Haritada, Yunanistan'ın adalarda bulunan füzeleri de gösterildi.

HEDEF OLARAK SEÇİLEN İLLER VE İLÇELER

Haritada hedef olarak; Balıkesir, İzmir, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü gösterildi.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk jetlerinin Yunanistan hava sahasını iddia ederek Türkiye'ye meydan okumuştu.

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