Haberler Gündem Yunanistan'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar

Yunanistan'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar

Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan'da son paylaşılan harita pes dedirtti. Yunanistan'ın adalarda konuşlu füzelerini gösteren haritada, Balıkesir, İzmir, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü hedef olarak gösterildi.

13.05.2020, 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,14:57











