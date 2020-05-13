Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu hazımsızlığı provokatif açıklamalarıyla gündeme getiren Yunanistan'da bir harita paylaşıldı.
Provokatif haritada, Türkiye'de hedef gösterilen bölgeler yer alıyor. Haritada, Yunanistan'ın adalarda bulunan füzeleri de gösterildi.
HEDEF OLARAK SEÇİLEN İLLER VE İLÇELER
Haritada hedef olarak; Balıkesir, İzmir, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü gösterildi.
YUNAN BAKAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMUŞTU
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk jetlerinin Yunanistan hava sahasını iddia ederek Türkiye'ye meydan okumuştu.
Yunanistan'dan skandal! Ege'de vurulacak alanların haritasını yayınladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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