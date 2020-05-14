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Haberler Gündem ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

'den 'ye tıbbi teşekkürü

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu () Başkanı , 'nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi malzemeleri için etti.

ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

14.05.2020, 08:48

Pete Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine FEMA'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla ABD'ye tıbbi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.

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