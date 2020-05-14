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Başkan Erdoğan Genel Sekreteri ile görüştü

Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ve başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

14.05.2020, 23:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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