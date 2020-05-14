Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020