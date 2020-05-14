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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı

'dan mesajı

, Twitter hesabından mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı

14.05.2020, 21:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,21:58

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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