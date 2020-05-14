Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Ahmet Nur Çebi, Başkan Erdoğan'a forma hediye etmişti
GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ile Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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