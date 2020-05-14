  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ile Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan'dan ile 'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Kulübü Başkanı 'yi arayarak şifa dileklerini iletti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından beyin ameliyatı olan Başkanı 'i arayan Başkan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ile Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

14.05.2020, 23:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,23:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Başkan Erdoğan'a forma hediye etmişti

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ile Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA