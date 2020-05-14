Başkan Erdoğan’dan Maraşlı Öksüz’e teşekkür telefonu

Desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür eden Erdoğan görüşmede, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz" ifadelerini kullandı. Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.

YÜZÜĞÜNÜ GÖNDERMİŞTİ

Öksüz yüzüğüyle beraber Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de mağdur olan kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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