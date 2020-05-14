Korona virüs salgınıyla mücadelede ikinci aşamaya geçen Türkiye'de kontrollü normalleşme başladı. Yeni sürecin pazartesi günü başladığını hatırlatan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni normalin vazgeçilmez 4 kuralını açıkladı.

VAZGEÇİLMEZ 4 KURAL

Yeni sloganın artık 'Güvende kal' olması gerektiğine işaret eden Yamanel, "Evde kal trendi artık yenilenmeli, artık normalleşme sürecinde dışarı çıkanlar için 'Güvende kal' denilmeli" dedi. Normalleşme sürecinde ufak tefek sıkıntı ve bazı istenmeyen görüntüler yaşanabileceğini kaydeden Yamanel, vatandaşların virüs önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Bu bir süre bizler için yaşam biçimi olmalı. Bireysel kurallarımızı gevşetmemeliyiz. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı" dedi.

FATİH ŞENDİL