Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirilmiş, 31 ilde de giriş - çıkış yasağı uygulanmaya başlamıştı. Normalleşme kapsamında bazı illerde giriş - çıkış yasağı kaldırıldı. Bunun üzerine memleketine gitmek isteyen vatandaşlar tedbirlerini alarak yola çıkmaya koyuldu. Ancak biletlerde yaşanan sıkıntı, korsan taşımacılığa neden oldu. Korsan taşımacılık yapanlar yüksek fiyatlara vatandaşlara bilet satmaya başladı.Ulaştırma Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçerek, kara yolu yolcu taşımacılığında bilet fiyatlarını yeniden belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanacak.

100 KİLOMETRE MESAFEDE 100 TL

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

Şehirler arası yasak korsan taşımacılığa döndü