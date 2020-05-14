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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Son dakika: 'dan mesajı

Başkan yaptığı açıklamada, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum. vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

14.05.2020, 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,18:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum.

El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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