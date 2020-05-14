Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 14, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki geldi. Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.
Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı!
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