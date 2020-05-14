  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki

Son dakika: Berat Albayrak'tan 'daki saldırıya tepki

'da 'lı teröristlerce görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki geldi. Albayrak, "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki

14.05.2020, 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,16:14

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki geldi. Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA