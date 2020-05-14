Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru! YKS kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek olanlara ÖSYM tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre YKS sınav kulavuzu güncellendi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."
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