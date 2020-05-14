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Haberler Gündem Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru! YKS kılavuzu güncellendi

Son dakika: 'den önemli duyuru! kılavuzu güncellendi

'den 'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru! YKS kılavuzu güncellendi

14.05.2020, 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,10:48

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek olanlara ÖSYM tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre YKS sınav kulavuzu güncellendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."

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